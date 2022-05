Exigen requisitos absurdos: Betancourt a CNE y MinHacienda sobre anticipos

La candidata presidencial del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, aseguró, a través de sus redes sociales, que ha tenido obstáculos para acceder a los recursos por concepto de anticipos.



“En esta campaña no solo ha habido zancadillas jurídicas, fakenews y acusaciones falsas, sino que también el @CNE_COLOMBIA y @MinHacienda no han cumplido con entregar los anticipos ordenados por la @CConstitucional”, indicó la aspirante presidencial.

Según la candidata de Verde Oxígeno, tanto el Ministerio de Hacienda como el Consejo Nacional Electoral han fijado requisitos que no se pueden cumplir.



“@CNE_COLOMBIA y @MinHacienda exigen requisitos absurdos que no se pueden cumplir como listar congresistas del Partido Verde Oxígeno elegidos en 2018, cuando el partido no existía. Afortunadamente contamos con la generosidad de la gente”.