Impresionante vestido de Blake Lively en MET Gala se inspiró en Nueva York /

El pasado lunes dos de mayo se celebró el MET Gala, evento que tuvo como tema principal 'In America: An anthology of fashion' con la intención de que los asistentes evidenciaran con sus vestidos y trajes la evolución en el diseño norteamericano. Además, este evento busca recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York.

Le puede interesar:

Ahora bien, la reconocida actriz Blake Lively, que llegó a la fama gracias a su papel de Serena Van der Woodsen en la serie Gossip Girl, asistió al evento como anfitriona junto a su pareja, el también actor, Ryan Reynolds.

Blake Lively se ha destacado por siempre brillar en todos los eventos a los que asiste, pues su creatividad al momento de elegir vestuario siempre se roba todas las miradas. De hecho, en esta ocasión su pareja Ryan Reynolds quedó sorprendido con su vestido y su reacción quedó filmada.

El vestido de Blake Lively llamó la atención debido a cinco datos curiosos, primero, la actriz llegó luciendo de rojo, pero en medio de la alfombra su atuendo se transformó en un vestido mucho más largo de color azul. Segundo, está inspirado en la ciudad de Nueva York, más específicamente en la estatua de la Libertad.

Tercero, la intención de los tonos en el vestido, es decir, el paso de rojo a azul simbolizan el cambio de color de la Estatua de la Libertad, ya que en un principio era tono bronce y se transformó a azul por la oxidación. Cuarto, el peinado y la corona de la actriz hacen referencia a los siete mares, tal como en la estatua de la Libertad. Quinto, en el bordado se representan las constelaciones dibujadas en el Grand Central Terminal.