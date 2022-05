Definidos los cuadrangulares semifinales del Torneo de Ascenso

Este martes quedaron definidos los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay I-2022, a donde se clasificaron Leones, Real Cartagena, Boyacá Chicó, Llaneros, Fortaleza, Deportes Quindío, Tigres y Bogotá.

Una vez sorteados los cuadrangulares, Leones quedó como cabeza del Grupo A junto con Real Cartagena, Boyacá Chicó FC y Llaneros FC. Por su parte, Fortaleza finalizó como líder del Grupo B con Deportes Quindío, Tigres y Bogotá.

Los encuentros de la primera fecha por la llave A serán Chicó vs Leones y Real Cartagena vs Llaneros. Por la B, se enfrentarán Quindío vs Fortaleza y Bogotá vs Tigres. Los duelos tendrán lugar del 7 de mayo al 5 junio, día en que se definirá los dos finalistas.

Esta fase se disputará mediante un sistema de partidos de ida y vuelta (local y visitante). Terminada la segunda etapa, la final se jugará en dos encuentros, ida y vuelta, entre los equipos que ocuparon el primer lugar de su respectivo grupo.

Será visitante en la primera fecha (partido de ida) el conjunto que obtenga más puntos en la sumatoria de la fase I y II ("Todos contra todos" y "Cuadrangulares semifinales"), correspondientes al Torneo BetPlay I-2022.