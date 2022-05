Stand Up: el programa para combatir el acoso callejero /

El acoso callejero es tan solo uno de los problemas a los que se ven enfretadas niñas y mujeres en el mundo. Por eso, el programa 'Stan Up' anunció su llegada a Colombia.

L’Oréal Paris junto a la ONG 'Rigth to Be', lanzó el programa 'Stand Up contra el acoso callejero' con el que se busca capacitar a más de 8.700 personas en todo el país en un plazo de dos años con la metodología 5D de Right to Be (Distraer, Delegar, Documentar, Desahogar y Dirigirse al acosador) y a 1.5 millones de personas en el mundo en el 2022. Allí se aprendera cómo defenderse de manera segura y también, poder ayudar a las víctimas de acoso.

El programa tendrá dos tipos de entrenamiento: el primero estará dirigido a grupos vulnerables de esta problemática como universidades y gremios de comercio, turismo, hotelería y transporte que llevará a cabo la ONG Ayuda en Acción; y el segundo, un entrenamiento gratuito a través del sitio web standup-colombia.com y que tiene una duración de 10 minutos.

Es importante resaltar que, según un estudio internacional realizado por por L'Oréal Paris con Ipsos, entre 14.000 personas, se reveló que las mujeres han experimentado una mayor sensación de ansiedad sobre los espacios públicos y el 75% de estas evita ciertos de estos lugares para no sentirse acosada o ser víctima de acoso sexual, asimismo, el 59% adapta su ropa y apariencia cuando sale en público y el 54% evita ciertos medios de transporte público. Una de cada dos personas dice que no se siente segura en los espacios públicos.

"La iniciativa que tiene L’Oréal Paris: Stand Up es un impulso clave para unirnos contra el acoso callejero, que ha afectado directamente a 1 de cada 3 mujeres el año pasado, una cifra sorprendente dada la línea de tiempo condensada y la situación de confinamiento. 'Stand Up Contra el Acoso Callejero' es una parte esencial de nuestro esfuerzo para combatir la discriminación y garantizar que cualquier persona que experimente o sea testigo de acoso callejero esté equipada para tomar medidas. En L'Oréal Paris, somos implacables en nuestro compromiso de romper barreras y dar a las mujeres la confianza y el poder para ocupar el lugar que merecen en la sociedad", manifestó Alberto Mario Rincón, director General de L´Oréal Centroamérica y Región Andina.

En Colombia, las cifras no son menos alarmantes, pues tan solo en el 2021 se reportaron casi 2.000 casos de acoso sexual en todo el país.