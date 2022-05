JEP pidió a la justicia ordinaria que investigue lista de ‘Otoniel'

La JEP compulsó copias a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a 64 personas entre políticos, exfuncionarios públicos, ministros y hasta miembros de la Fuerza Pública que según Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’ estarían involucrados con el ‘Clan del Golfo’ y otras actividades criminales.

Tras haber escuchado a ‘Otoniel’ y de haber estudiado su versión, los magistrados de la JEP, en un documento de 17 páginas determinaron que la justicia ordinaria debe conocer el contenido de esas declaraciones por tratarse de señalamientos que revisten carácter de delito.

“SOLICITAR a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que, en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de esta decisión, informe la dependencia y el funcionario al que le fue asignada la indagación con ocasión a la presente compulsa de copias y su estado”.

Entre los salpicados por Otoniel aparecen:

Luis Pérez Guitérrez, ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia; Miguel Ángel Pinto, Senador de la República; Miltón Rodríguez Sarmiento, ex Senador de la República; Sabas Pretelt de la Vega, ex Ministro del Interior y de Justicia y ex embajador; Jorge Noguera Cortes, ex director del DAS; Alan Edmundo Jara Urzola, ex gobernador del Meta.

El quinto punto, en el resuelve del auto de la JEP, se indica que se pondrá en conocimiento al director de la Policía Nacional sobre el “presunto pago actual de la organización criminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo a miembros de la Fuerza Pública”.

Este es el listado de los involucrados: