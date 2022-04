"El trino de él es sabio": Petro sobre mensaje de Egan Bernal

A propósito de la controversia que se generó en redes sociales por un trino del ciclista Egan Bernal, el candidato Gustavo Petro se pronunció, dijo que el deportista colombiano tiene razón.



La historia comenzó por un trino en el que el ciclista colombiano indicó: “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”.

Ante esto, en la tarde de este sábado, el candidato presidencial se pronunció sobre lo planteado por el deportista en redes sociales.



“El trino de él es sabio (…) Él no está equivocado, desde el punto de vista de la economía política no se puede hacer transferencias de riquezas, en Colombia se la hacen es a los ricos o a los más necesitados si no hay producción. Es decir, lo que genera la riqueza es el trabajo y eso lo dijeron los economistas hace 2 siglos y medio. La riqueza está en el trabajo, entonces si no hay un esquema de producción, las posibilidades de financiar los derechos sociales se vuelve raquítica”, indicó Petro.

Después de lo dicho por Petro, Egan Bernal volvió a trinar: “No soy de extremos, perooo... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón. Cuál es el raye?”.