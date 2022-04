800 miembros de reserva activa de las FF.MM. se adhieren a campaña de Petro

Más de 800 militares en retiro manifestaron en Cali su apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez. El militar retirado Alfonso Manzur Arrieta afirmó en el encuentro que “ no es un simple apoyo a la campaña, sino un apoyo al soldado que se encuentra sin piernas, que no ha podido estudiar y que no ha tenido oportunidades en la vida sino la de tomar un fusil”.

Por su parte, el candidato Gustavo Petro dijo que “La doctrina del enemigo interno ha llevado a la Fuerza Pública a ser juzgada, y a sus integrantes a ser procesados por crímenes de guerra”.

También, su formula vicepresidencial Francia Márquez expresó que Colombia necesita a los militares en reserva “pero también necesita hoy a los que están combatiendo, necesita a los policías, los que están persiguiendo jóvenes. Reconciliar y sanar será una tarea de todos los colombianos y colombianas”.

Cabe resaltar que este hecho se suma a la llegada de más de 500 militares en retiro que, a principios de marzo, se reunieron en Bogotá con el candidato del Pacto Histórico para impulsar su aspiración.