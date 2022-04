Epa Colombia se desvistió en pleno carro: "El cuerpón que me armé"

Epa Colombia, mientras iba en su carro, mostró sus caderas y los retoques que se está haciendo en su cuerpo.

La creadora de contenido mostró de más y bajó toda su ropa para dejar ver a sus fans lo que ha estado haciendo.

"Les voy a mostrar el cuerpón que me armé... Me hice fue las caderas. Amiga, yo no tenía caderas porque nunca he estado con un hombre y mira cómo me quedó la cola. Ahora solo me falta una lipo, porque empecé a comer demasiado. Ay amor, el cuerpón me está quedando tan bonito... Es sculptra, lo que se ponen las Kardashians, ningún silicón del centro", contó.

Los fans quedaron fascinados y enviaron mensajes de amor y elogios para esta famosa creadora de contenido.