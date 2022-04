Rigoberto Urán abandona el Tour de Romandía por lesión

Rigoberto Urán del EF Education no tomó salida en la etapa 2 del Tour de Romandía este jueves, con salida y llegada en Échallens y un recorrido de 168,2 kilómetros. El colombiano abandonó la carrera por lesión tras la fuerte caída que sufrió en la etapa 1.

El ciclista colombiano resultó con molestias físicas por la caída y fue el mismo Rigo quien confirmó que el golpe se presentó justamente en el mismo hombro izquierdo del que fue operado años atrás.

"Hay partes donde uno puede caer, pero no puede caer en la misma parte donde se ha reventado. Ayer caí en la parte izquierda, donde me operaron hace cuatro años. Hicimos una radiografía ayer, pero no es muy clara, vamos para el hospital a ver qué tal sale", explicó este jueves en su cuenta de Instagram.

El ciclista de Urrao, de 35 años, sufrió un fuerte golpe en el hombro izquierdo y "deberá someterse a más exploraciones para determinar el alcance de la lesión", según informó el equipo EF Education.

Rigo resultó afectado por la caída de varios ciclistas a 14 kilómetros de la meta, el colombiano llegó a con un retraso de más de 10 minutos, un grupo en el que también cayó Sergio Higuita.

"No hay mucho dolor, desde que esté quieto no hay dolor, pero como no me puedo quedar quieto, tengo que montar bicicleta, ese es el problema", manifestó Rigo.