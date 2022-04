Burguer Master 2022: Estos son los restaurantes participantes por ciudades

El Burguer Master 2022 inició este lunes 25 de abril y volvió tras su ausencia por la actual pandemia del COVID-19. Esta iniciativa, de 'Tulio Recomienda', busca que los asistentes puedan disfrutar de una hamburguesa por 14.000 pesos colombianos y escoger el restaurante ganador.

En la aplicación de 'Tulio Recomienda' usted podrá encontrar los restaurantes participantes por ciudades y lugares, teniendo en cuenta que algunos sitios son específicos de cada zona.

Así las cosas, en la aplicación también podrá votar por el participante que usted crea ganador.

Restaurantes participantes:

Bogotá: Gula; Valientes; Reyna; Gratin Burger; Chorilongo; Gratin Burger; Reyna; El Chori Charúa; Hamburguesería Zeta; XL Colombia; La Hamburguesería; The Corner Burguer; Oveja Negra; Andrés Paradero; The Family House y La Hierra. La Burguecia; Guerrero; Media Res; Burger Depot; Pecado Capital; Salabon; Golden; Andrés Paradero; Buffalo City; Mulata Burger; Snaks to Share; Good Burger Bogotá; Umami; Beer Lovers; Downtown Burguer; Prime Burgers; Oveja Negra;Burger's; Frencheese; Burger Co; New York Burgers; Sirloin & The Meat House; Jimmy Burger; Cenizo; Burger's; Beacon; Star Burger; Burger Town; Fierro; Locall Burgers; Primitivo; Bacuba 57; La Cervecería; Angus Azul; Hamburguesería Zeta; Mountain Burger; 99 Burger; DTQ; Orbis Food; Holy Burger; Innato; Casona Burger; Lobo Feroz; Maikki; El Cebollero; Botero Burgers; By Brothers Burger; Hache; Rústica DC; Fronteras Casual Food; Hat-Trick Burgers & Grill; Capital Bristo; Ovejo.

Medellín: Cerdología; Rebeca; Burrata Artesanal; Jucy Lucy; Fogata al Carbón; The Grill Station; Barrio Burguer; Black Pepper; Fugitivo; La Gustela; The Jungle Burger; Office Burguer; BGR; Pigasus; MBC; Alta Gracia; Barbacoa; Classic Dinner; Calisto; Sport Town; Bizzaro; Lardón; Animal Cocina; Tremenda Burger; Bunker Burger; Cashesudas; La liberty; RAJ Burger; Butacos; Vipig; Cochon Grilll; Dynasty Burguer; Hierbabuena Cool; Tastys; Squad; Rocksteady Burguer; Burger Grill; Más Finca; Gurban; Porko; Trip Burger.

Cartagena: Henrys; MartelloBurger; Bonche Bar; Burladero; La Pepita; El Burgueés; Distrito Burger Bar; Atrium; Bonga del Sinú; Barbacoa.

Barranquilla: Ramona Cocina; La Hierra; Cervecería Magdalena; Gaia; Central Burger; Lobo Feroz; Big Bites: Rosdok; Tropique; Choribread; Coliseo; Frod's; Urban; Giorgios; Yonas; Machete Burger; La casa del argentino; La porchetta; Hangout; Bemba; Brits; Topping Burgers; Smoke House Barbecue & Grill; Legendario; El Celler; Buffalo; Viking House.

Cali: Gaón; 911; Pancho y Josefina; Brazz; Estación el Baril; LPC; El Gringo; Corner Burger; La Burger Artesanal; Chiisy; La Casa de La Cerveza; Shake Burger; El Cilindro municipal; Burger Stack; Rich Burger; Rocky Bacoa; Sir Burger; Magro Cocina Fusión, Urban Food Company; Martin's Food & Beer; Café del Sol; Pampa Malbec; The Prime Grill comida urbana; Avellana Burger; Local Burger; Succulentas; La Placita; Tribu Parrilla; Butcher; QRico.