Carolina Cruz criticó el sistema de salud colombiano

La presentadora Carolina Cruz es madre de dos niños, Matías y Salvador, quien nació con pequeño nació con tortícolis gestacional, lo cual ocacionó que su cabeza creciera más de lo normal para su edad.

Debido a la enfermedad de Salvador, cruz decidió crear la fundación 'Salvador de sueños' con el fin de ayudar a las familias colombianas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para costear los tratamientos médicos de sus hijos.

En medio de una entrevista para un medio de comunicación Cruz contó su experiencia con la enfermedad de su hijo menor, las cirugías y demás tratamientos a los que se ha sometido.

"Tengo ayuda, que tengo a gente a mi alrededor que me colaboran con mis hijos, que tengo la mejor prepagada que hay en Colombia y no me ha faltado nada, pero de igual manera tengo este nivel de angustia. Entonces, me pregunté: ¿Qué hace una mamá que no tiene lo que yo tengo?", comentó la presentadora en medio de la entrevista.

Cruz afirmó que la situación de Salvador se ha solucionado porque actuaron a tiempo, y su familia cuenta con los recursos suficientes para atenderlo.

"No es posible que Salvador sea mejor atendido solo porque tiene una propagada, es decir, la vida de mi hijo no vale más que la vida de otro niño. No se debería tratar de un tema de suerte, debería ser un derecho", de esta manera Cruz envió una crítica al sistema de salud colombiano.

La presentadora actualmente se encuentra promocionando su libro 'Los superpoderes de Salvador', con el que busca recaudar fondos para su fundación.