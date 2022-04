Aida Victoria compartió que invitados no le llevaron regalo a su cumpleaños

La influencer barranquillera Aida Victoria Merlano ofreció una fiesta en Medellín por su cumpleaños número 23. La celebración contó con la presencia de personalidades del entretenimiento y las redes sociales.

Lina Tejeiro, Yina Calderón, Karen Sevillano, Víctor Ocampo, mejor conocido como el rey de las extensiones, y la Toxi Costeña, entre otros estuvieron en la mediática fiesta.

Por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram Merlano compartió los regalos que recibió y comentó que invitados no le llevaron nada. "Yo aquí estoy delatando a la gente, voy a decir quien me dio y quien no", afirmó la influencer.

El primer regalo que recibió la barranquillera fue un tarjetero de la marca Carolina Herrera, de parte de su mejor amiga. Luego enseña un perfume Ilmin, obsequio del rey de las extenciones.

Nadly, su exnovio le regaló una cangurera marca Burberry de 3.400.000 pesos, o 900 dólares, mientras que Yina Calderón le obsequió un bolso Mario Hernández a la barranquillera, el cual se encuentra valorado en 1.300.000 pesos.

Muchos de los invitados llevaron lluvia de sobres, entre ellos la actriz Lina Tejeiro quien le regaló dos millones de pesos. Merlano compartió que recibió cerca de ocho millones de pesos en efectivo.

Al finalizar la transmisión en vivo la influencer afirmó que siente que cada persona "da lo que puede, si una persona tiene un sueldo para darte tanto dinero en una lluvia de sobre esta bien. Todo depende de ma capacidad económica de cada persona".