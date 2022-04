Djokovic crítica a Wimbledon por prohibir tenistas rusos y bielorrusos

El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, se mostró en desacuerdo con la decisión del tornero de Wimbledon de no dejar participar a jugadores rusos y bielorrusos debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"Siempre condenaré la guerra. Yo sé, como niño de la guerra, cuántos traumas emotivos deja, y que el pueblo es el que más sufre. En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso", dijo Djokovic.

El tenista hizo estas declaraciones tras su debut en el torneo ATP 250 de Belgrado ante su compatriota Laslo Djere, un regreso a la senda del éxito en un momento de baja forma que, dijo, le ha servido para ganar confianza en él mismo.

El número uno del mundo se impuso en tres sets con parciales 2-6, 7-6 y 7-6, y este jueves firmó la que es apenas su cuarta victoria en lo corrido del 2022 tras vencer a su también compatriota Miomir Kecmanovic, a quien superó en otros tres sets con parciales 4-6, 6-3 y 6-3.

A raíz de su decisión de no vacunarse contra la COVID-19, Djokovic apenas ha podido disputar tres torneos en el año, sumando cuatro triunfos, dos derrotas y cero títulos.