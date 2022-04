Keanu Reeves reveló cuál ha sido la peor película de su carrera

Noble, inteligente, educado y con un gran corazón, además de ser un gran profesional, el actor canadiense Keanu Reeves parece ser una persona ideal, pero aun así a veces mete la pata. En una entrevista, la estrella de Hollywood confesó cuál fue la peor película de su carrera y qué lo incitó a participar en su rodaje. Si bien las películas Idaho: el camino de mis sueños, Fugitivo del Futuro, Speed y Matrix tuvieron éxito y le dejaron satisfecho, Reeves nunca olvidará el día cuando se implicó en The Watcher o El observador y todo por culpa de su bondad.

"Nunca encontré ese guión interesante, pero un amigo mío falsificó mi firma en el contrato. No podía probar que lo había hecho él y no quería que me demandaran, así que no tuve otra opción que hacer la película", comentó.

En El observador, Reeves no se limitó a una breve intervención, tal como lo esperaba, sino que terminó como protagonista y apareció en la mayor parte de los 97 minutos de la película. Él interpretó a David Allen Griffin, un peligroso psicópata perseguido por el agente del FBI Joel Campbell durante cinco años. De repente aparece para hacerle la vida difícil al ya retirado Campbell enviándole pistas sobre sus próximas víctimas.