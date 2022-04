Se le fue la mano: hombre drogado se metió en jaula de cocodrilos

Recientemente, medio locales en México reportaron un singular hecho en la "Laguna Carpintero" en la ciudad de Tampico, cuando un hombre drogado y tomado ingresó a una zona que tiene un hábitat protegida para los cocodrilos.

El hombre no dejaba de gritar: "soy su rey", en varias ocasiones, mientras trataba de mantener el equilibrio debido a su alto estado de embriaguez y consumo de drogas.

Como se ve en el video que fue subido a Twitter, el hombre dice: "No me faltes al respeto porque soy tu rey", cuando uno de los cocodrilos intentó morderle en una de sus pierna y este lo pateara. El reptil no siguió atacándolo, simplemente se metió al agua.

Los medios de comunicación locales afirmaron que no podían revelar la identidad del hombre, ya que estaban llevando un proceso con las autoridades por lo sucedido.

También se indicó que la reserva tiene entre 80 y 90 cocodrilos habitando la "laguna del Carpintero" y advirtieron que las muertes de personas por ataques de los cocodrilos del día a día en la zona, por lo que exigieron respeto por los reptiles.