Leonel Álvarez sobre Freddy Rincón: "Siempre hay una luz"

Leonel Álvarez, actual director técnico de Águilas Doradas, recordó con mucho cariño y fe a Freddy Rincón, por quien sigue orando a la espera de que pueda producirse su recuperación tras el grave accidente que sufrió en Cali.

"Siempre hay una luz, uno se tiene que aferrar a todo, mientras no haya la última noticia, nosotros seguimos orando y, desde acá, con la fortaleza de cada uno de nosotros, de la Selección, de los compañeros, estamos mandándole mucha energía positiva. A él y a toda la familia", comentó Álvarez desde la sede deportiva de Águilas.

El antioqueño recordó la sensación cuando sucedió lo de Andrés Escobar: "es un dolor muy grande, en un tiempo muy atrás fue lo que vivimos con Andrés (Escobar) y ahora con Freddy. Es duro, porque también lo tuve muchos años como compañero en la habitación, compartíamos mucho, son muchas anécdotas y es una pieza muy ganadora".

Álvarez recordó con cariño algunas anécdotas con Rincón y comentó que no ha sido fácil aceptar la noticia: "es un dolor muy intenso, uno no acepta cuando le dicen la noticia. Me mandaron las imágenes al WhatsApp, no quise ni mirar".

Freddy Rincón y Leonel Álvarez compartieron por muchos años el mediocampo de la Selección Colombia, mientras que en América de Cali coincidieron también entre 1992 y 1993.