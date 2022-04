Luego de 28 años Pink Floyd lanza canción protestando por guerra en Ucrania / ()

La legendaria banda de rock británica Pink Floyd se reunió para lanzar una canción protesta por la guerra en Ucrania. La canción es la primera pieza musical que la banda estrena en 28 años, desde el disco The Division Bell de 1994, la cual se titula Hey Hey, Rise Up!, en español ¡Oye, oye, levántate!

La nueva canción se encuentra basada en un estribillo del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk, quien pertenece a la banda Boombox, y todas sus ganancias se destinarán a la ayuda humanitaria de Ucrania.

La banda afirmó en un comunicado que el cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk, quien dejó su banda para alistarse en el ejército, se encuentra hospitalizado tras ser alcanzado por una metralleta.

Khlyvnyuk publicó un video en su cuenta de Instagram donde se encontraba vestido con uniforme militar e interpretaba The Red Viburnum In The Meadow, canción de protesta ucraniana escrita durante la Primera Guerra Mundial. La banda tomó la voz del músico para componer la nueva canción.