Aida Victoria Merlano: "Estoy en Venezuela visitando a mi mamá" /

Aida Victoria Merlano, reconocida en redes sociales por compartir contenido y ser la hija de la exrepresentante a la Cámara, Aida Merlano, narró por medio de Instagram a sus más de tres millones de seguidores que se encuentra en Venezuela visitando a su madre.

La influencer indicó que, pese a la alegría de ver a su madre, no ha sido un momento fácil, ya que es consciente que no puede cambiar la situación judicial de su mamá. Esto último le entristece a Merlano porque no puede compartir con ella como lo solía hacer. De hecho, este reencuentro ocurre luego de dos años de haberse separado tras la fuga de la excongresista a Venezuela.

A su vez, Merlano hija aclaró que, ella como muchos otros famosos, tienen problemas y que pese a que su vida parece estar solucionada en términos económicos, hay cosas que hacen que no esté feliz. Finalmente, la influencer aconsejó a sus seguidores para que valoren a sus familiares y seres queridos.