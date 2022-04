Lina Tejeiro sorprendió a sus fans y mostró sus nuevas perforaciones

Lina Tejeiro disfruta de un buen momento en su actualidad y esta vez hizo algo que, mencionó, siempre quiso hacer.

La modelo colombiana mostró sus nuevas perforaciones y sus fans enloquecieron por el 'estilo' de esta mujer.

"Estaba antojada de hacerme las perforaciones y me las había hecho ya con agujas hace como ocho meses y ayer me encontré con Laura de León y le vi las orejas y me antojé demasiado (...) miren todos los que me hice, me hice demasiados", dijo.

Esta acción generó cientas de reacciones, debido a que no siempre muestra este tipo de hechos en redes sociales.