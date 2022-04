Le preguntan a Johanna Fadul que "cuánto cobra" y ella respondió

La hermosa actriz colombiana Johanna Fadul tuvo un impase con una persona que le comentó un video en su cuenta de Instagram, algo que suele ser común, pero muy reprochable, para las mujeres que son acosadas constantemente por desconocidos en redes sociales.

Un sujeto le escribió que "cuánto cobrabas por una noche", a lo que ella lo invitó a que viera un historial que solo le dedicaría a él.

"Juan David Dávila Armenta, todo un profesional, un cirujano plástico, isshh, ¿hablando así de las mujeres? Qué miedo estar en un quirófano contigo, si me estás preguntando que cuánto cobro la noche, será que eso mismo le pides a tus pacientes, ¿Les pides que te paguen en especie? Qué triste ver que un hombre, todo un 'profesional' se refiera así a las mujeres", empezó a decir Fadul.

"Te invito a que pienses y cuides lo que escribes antes de hacerlo. Yo porque no me dejo afectar por comentarios de personas que ni conozco, pero no todo el mundo tiene esa fortaleza mental, tú no sabes con tus comentarios qué estás generando en la persona a la que se lo estás diciendo", finalizó,