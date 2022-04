En Perú se quemaron archivos de investigación de lavado de activos

Las autoridades peruanas confirmaron que se registró un incendio en el edificio de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y que las llamas se concentraron en el piso 12, donde se ubica la oficina de Lavado de Activos.

La Policía confirmó que, luego de la llegada de bomberos, se controló el incendio que provocó daños en toda la documentación que se guardaba en ese piso: papeles relacionados a asuntos administrativos y expedientes de investigación.

José Pispil, director de la unidad de Lavado de Activos de la Dirincri, aseguró que van a realizar un inventario para saber qué documentación se quemó, aunque envió un mensaje de tranquilidad asegurando que los documentos están digitalizados y que en el piso no había información relacionada a casos que vinculen al gobierno y sus miembros.

El incendio no dejó personas heridas o muertas y aunque la Policía pidió no hacer especulaciones de lo ocurrido, sin embargo, preliminarmente se conoció que las medidas contraincendios no se activaron, pero aun así las llamas se concentraron solo en el piso donde se tratan casos sensibles.