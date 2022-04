¿Gustavo Petro tiene COVID-19?

En las últimas horas el aspirante presidencial, Gustavo Petro, no asistió a una rueda de prensa en la que se tenía previsto que se anunciara oficialmente el apoyo de Fuerza Ciudadana a su campaña presidencial. Luego, trascendió que el candidato se sometió a una prueba de COVID-19, sin embargo no ha habido confirmación oficial sobre el resultado.



En todo caso, Armando Benedetti, una de las personas más cercanas a la campaña de Petro, aseguró que el aspirante presidencial ha estado “indispuesto”, pero no confirmó que tuviera COVID-19.



“Lo qué pasa es que está indispuesto y el médico le dijo que tenía que hacerse unos exámenes y se los está haciendo, esperemos a ver qué pasa con los exámenes”, indicó Benedetti.



Y al ser consultado sobre si se trata de COVID-19 indicó: “no podría decirte mucho, pero que ‘tú me digas que tiene COVID-19’ como han dicho, ‘no tiene COVID-19’ podría decir hasta esta hora”.

Por su parte la fórmula vicepresidencial Francia Márquez, quien se desplazó desde la ciudad de Cali para recibir, ante la ausencia de Petro, el apoyo de Fuerza Ciudadana.



Sobre la salud de Petro manifestó que “está en prueba, pero sería un riesgo estar aquí si llegare a tener el COVID-19”.