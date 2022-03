¿Por qué no asistieron Petro y Federico Gutiérrez a debate universitario? / ()

Este miércoles 31 de marzo, en horas de la mañana, se realizó el debate presidencial de la Universidad Javeriana, al que estaban citados los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández, quienes, según el criterio de la universidad, se encuentran mejor posicionados en las encuestas.

Pese a ello, al debate solo asistieron Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt. Hernández dijo que no podía asistir desde un inicio; sin embargo, aparentemente, los otros dos candidatos sí habían confirmado. Así lo dijo públicamente la moderadora, Juanita León, directora de la Silla Vacía. “Gustavo Petro me confirmó que venía; hoy mandó su avanzada para mirar el auditorio, los delegados estuvieron aquí hace dos semanas, revisando las reglas de juego; y hoy canceló hace unas horas. Dijo que no venía y en este momento está recibiendo la adhesión de Fuerza Ciudadana”.

Y posteriormente, según León, "cuando Federico Gutiérrez supo que no iba a venir Gustavo Petro, él también canceló. A mí no me pareció digno de aplauso, pero esa es la realidad de los candidatos que tenemos. Tenemos aquí a Sergio Fajardo que se comprometió y vino, y a Ingrid Betancourt, que también vino".

Sin embargo, desde la campaña del líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, dijeron a Caracol Radio que el candidato nunca confirmó, pero que sí lo tenía presente en su agenda. Por su parte, desde la campaña de Federico Gutiérrez aseguraron que se le presentó una situación de última hora y no alcanzó a llegar.

Horas después, se conoció que Petro se sometió en horas de la mañana a una prueba de COVID-19, luego de presentar algunos síntomas gripales. Del resultado, que espera recibir en el transcurso del día, dependerá evidentemente si puede continuar con su agenda pública o le toca cancelarla.