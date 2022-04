"Esos no son los cafés que yo tomo": Fajardo critica reuniones de 'Fico'

Luego de que el candidato presidencial Federico Gutiérrez se abriera a la posibilidad de 'tomarse un café' con Sergio Fajadro e Ingrid Betancourt, asegurando que "ellos son bienvenidos", el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Fajardo, descartó tener tal encuentro con su contendor, durante la campaña presidencial.

"Yo no voy a apoyar a Federico Gutiérrez, porque representa la continuación del Gobierno del presidente Duque y la escuela política del expresidente Álvaro Uribe. Eso no quiere decir que no me caiga bien como persona y que no sea querido; no es un probmelma personal, sino político. Por más maquillaje que le pongan a su candidatura, ese camino ya lo recorrió Colombia y va a cambiar", afirmó el exgobernador de Antioquia.

Puntualmente, sobre si aceptaría una invitación 'a tomar café', Fajardo aseguró que "No. Tendrémos mucho tiempo para tomarnos muchos cafés en la vida. Estamos en momentos políticos. Él se toma un café con César Gaviria, con el de Cambio Radical, con el de la U, con el Partido Conservador, y esos no son los cafés que yo tomo".

Por su parte, Ingrid Betancourt aseguró que "no me ha invitado todavía. Nosotros en Colombia tenemos que salir de las polarizaciones, y esto no es un debate personal. La manera en cómo podemos unirnos es entre colombianos que estamos en contra de la corrupción y que no vamos a permitir maquinarias. Cualquier reunión tiene que tener como premisa esa voluntad".

Pero aclaró la candidata del Partido Verde Oxígeno que al menos de entrada, no tendría un acercamiento con Gutiérrez. "Él tiene maquinarias. Están bien dividias entre él y Petro. Es decir, nosotros podríamos hablar, pero obviamente alianzas no se harán en ese contexto, a menos de que él cambie. Todo el mundo puede cambiar".