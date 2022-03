La mitad de los embarazos en Colombia no son planeados

De acuerdo a un informe reciente publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas casi la mitad de las mujeres en el mundo, no tienen la opción de decidir si quieren quedar o no en embarazo, situación que ha dejado un promedio de 121 millones de embarazos no planeados, de los que más del 60% terminan en abortos, porcentaje del que, el 45% son procedimientos inseguros.

“En Colombia la mitad de los embarazos no son planeados y de esos el 40% son no deseados. En el caso de niñas y adolescentes, durante el 2020 se registraron 4.301 nacimientos producto de embarazos en mujeres de entre los 10 y los 14 años, es decir niñas que tuvieron hijos producto de violencia sexual. Así mismo, se presentaron 110.672 adolescentes de entre 15 y 19 años con hijos e hijas durante ese año”, según Marta Lucía Rubio representante Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia.

Así mismo confirma este informe que el incremento en estas vulneraciones por lo general están antecedidas por entornos con conflicto armado o barreras en el acceso a métodos anticonceptivos.