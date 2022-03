Es de todos conocidos que las plataformas digitales han desplazado actores tradicionales y creado una industria de soluciones a la medida de las necesidades de los usuarios con una visión holística y transversal basada en la ya “famosa frase” jornada del cliente. Esto ha desmoronado el modelo tradicional Bancario basado en oferta linear directa a “su cliente” basado en productos a una oferta integrada en los escenarios y en las “formas”como “su cliente” interactúa. (Por cierto el cliente no le pertenece a nadie).

Tomo textualmente las palabras de Paolo Sironi “En las economías de plataforma, los "activos" (productos) no desaparecen, sino que pasan a ser periféricos desde el punto de vista de la generación de valor. Se centran en la contextualización de las experiencias de los usuarios a precios asequibles, eliminando las fricciones en el consumo y las interacciones de los usuarios.”

Entonces los bancos ya no deberían solo pensar en cómo compartir hacia afuera la información de los clientes sino cómo capturar información externa hacia su ecosistema para así lograr construir relaciones sostenibles y duraderas basadas en ofertas de valor enriquecidas. “ Banking as platforms” se suma a los ya muchos modelos de negocios..BAAS, SAAS, Lending as a service, Fintech as a Service etc…

Paolo Sironi es un experto en tecnología financiera, consultor ejecutivo, empresario, conferenciante y autor de renombre. Su último libro: "BANKS AND FINTECH ON PLATFORM ECONOMIES: Contextual and Conscious Banking". Explica con detalle cómo deberían actuar los Bancos ante las nuevas coyunturas so pena de desaparecer. Trabaja actualmente IBM Consulting, Institute for Business Valu.

Para descargar y escuchar este episodio, clic aquí.