En este episodio Juanca y Dani hablan del State Of Play de Hogwarts Legacy, Del juego The Quarry, de la secuela de Zelda Breath Of The Wild y de el nuevo servicio de play station plus.

