Biden: "expresé mi indignación moral", no una nueva política contra Putin / ()

El presidente Joe Biden se mantiene en su declaración sobre que su homólogo ruso no debería permanecer en el poder. Afirmó que no se arrepiente del controvertido comentario.

"No me disculpo por pedir la destitución" de Putin, aseguró el presidente Joe Biden este lunes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Dijo que su comentario sobre que su homólogo ruso no podía seguir en el poder, era un comentario personal y que estaba expresando su "indignación moral", por el comportamiento de Vladimirn Putin. Aseguró que no se trata de una nueva política de Estados Unidos.

"Nadie cree que vamos a derribar, que estaba hablando de derribar a Putin. Lo último que quiero es participar en una tercera guerra mundial o una guerra nuclear con Rusia. Eso no es parte de esto. Estaba expresando mi indignación por el comportamiento de este hombre", dijo Biden.

El mandatario agregó que no le importa si ese comentario es usado por el Kremlin para hacer propaganda.

Más temprano, funcionarios de la Casa Blanca habían aclarado las declaraciones del presidente Biden en Polonia. Afirmaron que Estados Unidos no busca un cambio de gobierno en Rusia, sino que lo que quiso decir Biden, fue que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre sus vecinos o la región.

Analistas afirman que esta declaración amenaza con afectar aún más las relaciones entre Washington y Moscú e incluso podría tener implicaciones graves para la capacidad de la administración Biden para ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania y evitar un conflicto aún más amplio.

El comentario se suma a una escalada de adjetivos por parte de Biden contra Putin, que también lo ha calificado de "asesino", "carnicero" y "criminal de guerra".