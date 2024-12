Horóscopo HOY del profesor Salomón: signos que se reconciliarán con sus parejas

El profesor Salomón, experto en la lectura de cartas, afirma que distintos signos del zodiaco tendrán un buen cierre de año, incluso afirmas que dentro del horóscopo, algunos tendrán la oportunidad de conseguir un trabajo o tener reconciliaciones con sus parejas sentimentales.

El número 3 representa la provisión divina, simbolizando la conexión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un número que aparece con gran frecuencia en la Biblia, destacándose como uno de los más importantes en las Escrituras. El 3 tiene un profundo significado espiritual: alude a las tres gracias, y recuerda que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos, sellando así la victoria sobre la muerte y el pecado.

Para quienes han nacido bajo la influencia de este número, se manifiesta una protección especial y una fuerza espiritual inquebrantable. La provisión divina guía sus pasos, otorgándoles bendiciones y amparo celestial.

Como recomendación, el profesor Salomón sugiere colocar una hoja de Lauren dentro del zapato izquierdo como símbolo de prosperidad y riqueza. El color del día es el azul y el número de la suerte es el 1598.

Horóscopo de HOY

Tauro

Para quienes nacieron bajo este signo, se presenta una oportunidad interesante relacionada con un negocio o un dinero que estaba buscando. La situación económica mejorará, y los resultados serán excelentes.

En el ámbito amoroso, trabaje más en cómo concreta las relaciones o resuelve conflictos. Deje de lado el drama, la bondad desmedida y el orgullo. Establezca bases sólidas en sus relaciones. Usted es inteligente, pero en decisiones amorosas debe reflexionar más.

Número de la suerte: 9873

Virgo

Siga adelante con seguridad y firmeza. Las cosas mejorarán, y llegarán nuevos proyectos y grandes bendiciones. La vida le devolverá aquello que ha deseado con tanto esfuerzo.

Reconcíliese con quienes ha tenido desacuerdos. No importa si lo trataron mal o hablaron de usted; bendígalos y perdónelos. La tranquilidad es lo más importante.

Número de la suerte: 1377

Capricornio

Habrá una entrada significativa de dinero, ya sea por una negociación o un préstamo importante. Cerrará el año con éxito financiero.

Cuide su salud. Realice chequeos médicos y preste atención a su alimentación y digestión. Recuerde que muchas enfermedades comienzan en el estómago.

Número de la suerte: 1487

Aries

En el ámbito laboral, se avecina algo interesante: un cambio, una oferta o ajustes importantes en su trabajo. Asegúrese de mejorar y fortalecer sus habilidades.

Podría haber algo relacionado con la compra o venta de una vivienda, y las condiciones estarán a su favor. Además, llegará tranquilidad económica con el dinero o préstamo que estaba esperando.

Número de la suerte: 1958

Leo

Controle su temperamento y tome las cosas con calma. Si algo no salió como esperaba, busque otra alternativa. Recuerde que algunas situaciones no se dan porque no le convienen.

Habrá un intercambio: recibirá dinero y también podrá cumplir con pagos pendientes. Quienes buscan trabajo lo encontrarán pronto, y será una gran oportunidad. Algunos incluso recibirán un ascenso o confirmación importante en lo laboral.

Número de la suerte: 9611

Sagitario

La rueda de la fortuna estará de su lado. Tendrá bendiciones especiales en amor, salud y dinero. Estas áreas estarán equilibradas y llenas de buenas noticias.

Es posible que reciba la oportunidad de realizar un viaje, quizá uno para cerrar el año. Disfrútelo al máximo. Sin embargo, preste atención a su salud, especialmente a la vista, y realice chequeos médicos.

Número de la suerte: 7200

Géminis

Deje atrás la tristeza y el dolor. Si algo le afectó, no puede seguir en esa actitud. Está cerrando un ciclo; hágalo de la mejor manera posible. No dramatice las malas situaciones. Avance, porque la vida no se detiene. Aprenda a ser más realista.

Llegarán buenas noticias relacionadas con negocios. Quienes trabajan en el comercio tendrán un mes muy favorable, lleno de bendiciones.

Número de la suerte: 1578

Libra

El amor estará en armonía. Para las personas nacidas bajo este signo, algunos conflictos se resolverán, las relaciones se fortalecerán, y para quienes buscan, el amor podría aparecer. Un ángel de abundancia le traerá buenas noticias relacionadas con un dinero que ha deseado. Salud, amor y prosperidad estarán a su favor.

Número de la suerte: 7824

Acuario

Muestre seguridad y firmeza porque las cosas comenzarán a mejorar, concéntrese en estas virtudes. Podría realizar un viaje que le permitirá renovar energías y les ayudará a fortalecer y oxigenar. Las cartas indican que todo lo que se proponga a partir de ahora lo logrará con éxito.

Número de la suerte: 5802

Cáncer

Entienda que las cosas van a mejorar, la carta del Sol le asegura brillo y éxito. Cerrará el año con tranquilidad y comenzará 2025 con fuerza y sorpresas importantes, siendo un año de plenitud y esperanza. Sin embargo, recuerde que todo logro requiere esfuerzo y dedicación. Confíe en su intuición y permita que le guíe; es su herramienta más poderosa, entonces préstele atención.

Número de la suerte: 2536

Escorpión

Deje atrás los rencores y reconcíliese. Insistir en lo mismo y no perdonar solo le causa daño. Si desea recibir, también debe aprender a ceder. Si pide y pide, pero no quiere sacrificar, no quiere reconciliar, guardar el odio, no sirve. Perdonar con sinceridad le traerá paz. En 2025 tendrá muchas oportunidades de liderazgo y cargos importantes. Además, el dinero fluirá en abundancia, acorde con su elemento de agua.

Número de la suerte: 3088

Piscis

Avance con sus proyectos. Usted es una persona dinámica e inteligente, y pronto verá resultados satisfactorios. El dinero no faltará, llegando como fruto de su esfuerzo.Prepárese porque el próximo año traerá grandes sorpresas y podrá realizar metas que no se dieron este año.

Número de la suerte: 3450