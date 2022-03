Estaba emocionado por cantarles: Nodal se disculpa con sus fans de Medellín

El pasado 26 de marzo el cantante Christian Nodal tenía programado un concierto el estadio Atanasio Girardot en Medellín. Sin embargo, el hecho provocó la ira de sus casi 10.000 fanáticos quienes los esperaban.

Así pues, en redes sociales se dio a conocer un video en el que el artista explicó los motivos por los que se canceló su presentación y reiteró que él quería llegar a compartir con los colombianos en el marco de su gira Forajido Tour.

“Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. He intentado llegar de todas las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”, comentó Nodal.

Finalmente el cantante reiteró que se tomarán cartas en el asunto para devolver el dinero de las boletas tras su fallecida presentación.