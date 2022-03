Christian Nodal no llegó a su concierto en Medellín en el Atanasio Girardot

Más de 10 mil personas se quedaron esperando en el estadio Atanasio Girardot a que llegara Christian Nodal, aunque en un inicio el concierto estaba confirmado y se presentaron los artistas teloneros como Jessi Uribe y Jerry Rivera el artista mexicano no aterrizó en la capital antioqueña

A través de su cuenta de Instagram Nodal manifestó que tuvo problemas técnicos para abordar el vuelo:

“Me es imposible llegar para cantarles, llevo intentando llegar a Medallo de toda las maneras posibles no he podido tomar dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”, afirmó el artista

Concierto de Nodal SIN NODAL. A esta hora el público muestra su descontento. pic.twitter.com/8y8vdNbAku — Daniela Quintero C. (@Daniq1509) March 27, 2022

Después de horas de espera acompañada de lluvia, entre gritos y protestando y hasta tirando sillas al escenario, los asistentes salieron del Atanasio Girardot en la madrugada

La logística del evento informó a los asistentes durante el cierre que el concierto será reprogramado