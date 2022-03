Los vacíos legales que deja la regulación de cannabis de uso industrial

Luego de que el presidente Iván Duque expidiera la Resolución con la cual se establecen los lineamientos para el uso industrial de cannabis en el país, son tres las incógnitas que dejan en vilo a los empresarios que han recorrido un largo camino en Colombia para lograr llevar a la práctica su negocio.

De acuerdo con Luz Helena Vargas, Asociada Directora de CMS Rodríguez- Azuero en el área de Derecho Sanitario & Farmacéutico, el primer vacío legal tiene que ver con el CBD, “pues si bien las autoridades dieron luz verde al uso de productos con THC, los productos con CBD son mucho más atractivos comercialmente, una categoría para la cual aún estará sujeta a la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social”, explicó.

Segundo, por ahora no existe una reglamentación sobre los requisitos microbiológicos a los alimentos que contenga este ingrediente (componente vegetal, grano y derivado no psicoactivos de cannabis), por ello, “si se presenta una solicitud en este momento, no es posible iniciar los trámites de inmediato, hay que esperar hasta que el ministerio defina los requisitos específicos que deban cumplir estos productos”, indicó.

Y, adicionalmente, los empresarios se enfrentan al tiempo. Por ejemplo, los suplementos dietarios con ingredientes provenientes de las plantas de cannabis, deberán surtir el trámite de evaluación por parte de la Sala Especializada de productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios de la Comisión revisora del INVIMA, un proceso largo que podría tomar aproximadamente entre seis a ocho meses.

Sin embargo, la experta reconoce que es un paso muy importante, porque finalmente establece su uso directo para productos de consumo humano aparte de los medicamentos que ya se encontraban regulados, recordemos que antes de esta resolución se encontraban incluídos únicamente los medicamentos de control especial y el uso en productos cosméticos.