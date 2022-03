Embajador de Nicaragua ante la OEA denuncia dictadura en su país

El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, denunció que en su país hay una dictadura impuesta por el gobierno de Daniel Ortega y que poco a poco, tanto los ciudadanos como los miembros de su propio gabinete, van a unirse para decir “basta”.

"Tengo que hablar, aunque tenga miedo, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí […] denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible", dijo McFields.

McFields basó sus afirmaciones en que Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar trinos en twitter o comentario en las redes sociales; así como tampoco existe la presencia de organismos de derechos humanos, “todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos", señaló

Tras conocerse el mensaje del funcionario, la cancillería de Nicaragua emitió un comunicado explicando que no reconocían a McFields como su embajador ante la OEA, a pesar de que fue el presidente Ortega quien lo designó en este cargo en octubre de 2021, por tanto, “ninguna declaración suya tiene validez", indicaron.

Para la cancillería nicaragüense, el embajador ante la OEA "debidamente acreditado" es Francisco Campbell Hooker, actual embajador de ese país en Estados Unidos; no obstante, Arturo McFields aparece en la página de la OEA como representante de Nicaragua ante el organismo.