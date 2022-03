Bandas criminales son las responsables de la deforestación en Colombia

La deforestación de los bosques en Colombia es crítica tal como lo reveló un informe conocido por Caracol Radio, aseguró el Contralor Delegado para el medio ambiente, Gabriel Jurado.

Dijo que lo que se está presentando en el país es una verdadera “masacre ambiental” y manifestó que las cifras son aterradoras que llaman a la reflexión y a la atención de todas las entidades del Gobierno nacional, las autoridades regionales, municipales y de todos los colombianos.

Aseguró que diariamente se están talando cerca de 500 hectáreas que es una situación aterradora con un daño ambiental que en muchos de los casos es irreversible.

“Esto es un proceso muy organizado, esto no son campesinos, estos no son colonos humildes de la Colombia llanera o del piedemonte llanero no, esto son bandas criminales organizadas que están dedicando a expandir la tierra para apoderarse de grandes extensiones de tierra para actividad ilegal de ganadería, agricultura y por supuesto para cultivos ilícitos”, comentó el Contralor delejado para el Medio Ambiente.

Añadió que están bandas criminales están acabando con las reservas de bosque e incluso ya están incursionando en los parques nacionales.

De acuerdo con el Contralor para el Medio ambiente las zonas más afectadas son la Amazonía, Meta, Caquetá, Guaviare, Chocó y en general en gran parte del territorio colombiano.

Finalmente, afirmó que al paso que avanza la deforestación de bosques en 10 a 12 años, el país podría perder gran parte de sus reservas naturales.