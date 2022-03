Mujer se fue a besar a cantante y el esposo le 'montó' problema al artista /

En redes sociales se viralizó un hecho de intolerancia en medio de un concierto en el club Talleres de la localidad Federal, en la provincia de Entre Ríos (Argentina), donde el cantante Uriel Lozano estaba dando un concierto.

En el video se ve al hombre interpretando uno de sus éxitos, mientras está tomado de la mano de una fanática, de pronto una mujer salta a la tarima, toma la cara del cantante y le da un beso.

La conducta de la mujer no le sentó nada bien a su pareja, que también saltó a la tarima con el animo de golpear al cantante, pero en ese momento aparece la seguridad del sitio y allegados al artista impiden que que lo golpeen.

El artista, tras el altercado decidió dejar de cantar, y de esta forma dio por terminada su presentación en este sitio.

Al otro día, Lozano entregó declaraciones para un medio local, en el que dijo:

"Estaba de la mano con una chica que se había ganado una foto en la radio, cuando veo que sube otra chica a darme un beso. Le pongo la cara para que me de un beso y ahí me agarra y me tiró para atrás mientras los chicos la sacaban”.

Y añadió: “Veo que se viene un tipo transformado y la verdad no entendía nada. No fue un buen momento para nadie, llevo muchísimos años cantando y nunca había visto algo así”.