Ramo respondió a los señalamientos de Egan Bernal /

Egan Bernal decidió referirse a una campaña de Ramo. Ante los señalamientos del deportista, la compañía le respondió.

El deportista se molestó y compartió en Twitter una imagen en donde indica que, pese a que agradece el homenaje, se encuentra inconforme. Todo se debe a una campaña titulada como "Egansito", con el que aparentemente promocionaron una de las tortas.

Frente a esto, la compañía señaló que se encargaron de realizar una publicación relacionada con la campaña, pero que no lanzaron un producto o realizaron publicidad. Con esto aclaran que no se beneficiaron económicamente, puesto que sus ventas durante ese tiempo no crecieron.