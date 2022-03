Falcao juega fútbol con su hijo y recuerda a Cristiano

Falcao ya le enseña a jugar fútbol a su pequeño hijo Jedidiah y a través de redes sociales dejó ver el tierno momento en su casa, en el que también mencionó a Cristiano Ronaldo.

Radamel Falcao se está recuperando de una molestia física que sufrió después del partido frente al Real Madrid el pasado 26 de febrero y desde entonces se ha perdido tres encuentros del Rayo Vallecano.

Le puede interesar:

No la pasa bien el Rayo Vallecano, no solamente quedó eliminado en semifinales de la Copa del Rey, también sufre en LaLiga, donde no gana hace nueve fechas, resultados que lo mantienen en la parte baja de la tabla, en la casilla 13 con 32 puntos.

Sin embargo, en medio de su recuperación Falcao García aprovecha para pasar más tiempo en familia y el turno ahora fue para su pequeño y único hijo varón.

En Instagram, el Tigre publicó un tierno video en el que juega fútbol con su pequeño y mencionó que Jedidiah Falcao "había visto los videos de Cristiano".