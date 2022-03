BTS se presentará en Las Vegas, Estados Unidos

BTS, una de las bandas de K-POP más importantes del momento, anunció que tendrá cuatro conciertos en Las Vegas, Estados Unidos.

La agrupación llega con su gira Permission to dance, en esta ocasion los concietos se realizarán en el Allegiant Stadium que cuenta con capacidad para recibir a 65.000 personas.

La banda hizo SOLD OUT en la preventa de todas las fechas en tan solo cinco horas.

Las presentaciones se realizarán los días 8, 9, 15 y 16 de abril en Paradise, Nevada. La última noche de los conciertos estará disponible en todo el mundo en livestream.

Las ARMY de todo el mundo podrán ver el concierto por Live Play, que es un evento donde se transmitirá la presentación en tiempo real en una pantalla grande "para que compartan el sentimiento en vivo del concierto", se afirma en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del grupo.

La banda surcoreana es conocida por temas como Butter, My Universe, Dynamite, Permission to Dance y Boy With Luv.