¡La espera terminó! Reviva los momentos del concierto online de BTS /

Como un gran éxito fue catalogado el primer concierto del Permission to dance on stage del grupo surcoreano BTS, que después de una larga espera conquistó una vez más a las miles de fanáticas que cantaron sus grandes éxitos entre Dynamite, Fake love, Blue & grey, Dope. ON, So what. I need you, entre otras.

Este exitoso concierto marcó el gran regreso del grupo BTS a los escenarios luego de conquistar al público de Estados Unidos, en una gira aplaudida por los artistas de la industria de la música

Seúl en Corea del Sur y Perú en Latinoamérica fueron los escenarios del concierto de BTS, que en las voces de Jin, Jimin, Jungkook, Suga, J-Hope, RM y V lograron una vez más posicionar el álbum "Permission to dance", por el que el grupo surcoreano ofrecerá presentaciones online por la popularidad de sus canciones.

Leer más:

¿Qué hacer si no conseguiste una entrada para el BTS PTD 2022?

Aquellos fans de BTS que no pudieron adquirir una entrada para la proyección del concierto en Perú, podrán ver su repetición el próximo sábado 12 de marzo. Mientras tanto por medio de los hashtags #BTS #PTD #PTDOS #BTS2022, podrán ver clips y algunos momentos representativos del reencuentro del grupo surcoreano BTS y ARMY.

Fechas del concierto online de BTS

El regreso a los escenarios del grupo BTS estará marcado por shows en vivo, proyecciones a nivel mundial y transmisiones en directo para los fanáticos que adquirieron sus entradas a través de la página web oficial de Weverse.

Los conciertos serán transmitidos este sábado 12 de marzo en diferentes salas de cine seleccionadas de Colombia, y el domingo 13 de marzo se oficializará la transmisión en vivo de la presentación del grupo surcoreano BTS.