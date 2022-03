Black Eyed Peas anunció que no se presentará en el Jamming Festival

Una semana antes del inicio del Jamming Festival, la banda estadounidense Black Eyed Peas cancela su participación en el evento, el cual se realizará el sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de marzo en Ibagué, Tolima.

El anuncio se dio por medio de las redes sociales de la agrupación, adonde afirmaron que “por circunstancias fuera de nuestro control no podremos presentarnos en el Festival”.

La banda se encontraba agendada para el lunes 21 de marzo, y hasta el momento los organizadores del evento no se han manifestado frente al anuncio.

Otros artistas como Ub40, Los Cafres, Maldita vecindad, Jah Cure, Irie Kingz y Vicentico, habían cancelado anteriormente su presentación en el evento.

La cantante Fergie ya no hace parte de la agrupación, la cual es conocida por canciones como ‘I Gotta Feeling’, ‘Girl like me´, ‘Just Can´t Get Enough’, ‘Pump It’ y ‘Where is the love?’.