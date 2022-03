Fico responde acusaciones de nexos de su secretario con Oficina de Envigado

El candidato presidencial habló en 10 AM del porqué de su defensa vehemente y reiterada a Gustavo Villegas, quien fue su Secretario de seguridad y está acusado de tener nexos con la Oficina de Envigado.

Gutierréz afirmó que el caso está aclarado y que la situación vuelve a ponerse en conversación debido a las próximas elecciones.

El candidato reiteró que la captura de Villegas se da porque no denunció una extorsión de 150 mil pesos y como secretario de seguridad resultó en 'omisión de denuncia y abuso de poder en función pública', dijo: "el tema está aclarado".

Defendió su posición, afirmando que su mayor prueba fue que él haya peleado en contra de esas estructuras criminales: "Y es muy fácil que digan “ay miren lo que pasó”, pero es que el que puso el pecho fui yo, quien puso en riesgo a la familia y a la integridad fuimos nosotros. Esas estructuras a mí me odian, no solo porque los capturamos, sino porque les quitamos la plata", dijo.

Sin embargo, ante la pregunta sobre el expediente judicial y lo que afirmó el juez de los nexos de Villegas como principal colaborador de la Oficina de Envigado, se limitó a decir que: "Yo respondo por mis actos, me baso en lo conocí de ese trabajo y en la decisión que tomó la justicia. Yo no le corro a ningún problema, no tengo ningún escándalo de corrupción. Si yo hubiese tenido algo que ver en eso la fiscalía hubiese ido detrás de mí".