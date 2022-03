Sin Pacto Histórico, Gobierno y partidos firman acuerdo para la no violencia

En la Casa de Nariño se firmó hoy el pacto por la Vida, la Cultura Política Pacífica, la Democracia y la No Violencia con la que los partidos y movimientos políticos que participan en la campaña electoral de 2022 buscan que el proceso se lleve en paz y sin caer en estigmatizaciones.

La firma del Pacto hace parte de una estrategia liderada por el Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, mediante la cual se busca fortalecer la democracia y conseguir la reconciliación nacional, la convivencia y la no estigmatización en las campañas electorales.

Durante la firma de este acuerdo el presidente Iván Duque insistió en que los colombianos “de manera categórica, rechacemos la violencia y cualquier forma de ataque a la no violencia en un proceso que debe ser la celebración nacional, donde todos los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos con la habilitación que otorga nuestra legislación”.

Igualmente, destacó que “en este pacto se rechazan, de plano, las noticias falsas, las agresiones, la posverdad, la manipulación, y prima, lo que debe ser la esencia de un proceso democrático, la reflexión sesuda y las propuestas asertivas, soportadas y sustentadas, para que pueda ser el ciudadano, en la libertad de elegir, quien exponga su criterio en las urnas”.

Por su parte, a través de videoconferencia, el Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, expresó que “la firma de este pacto refleja un compromiso colectivo para reconocer y respetar al otro, para promover el diálogo y para promover la vida. Un compromiso que la sociedad espera que perdure, más allá de estas elecciones”.

Al evento no asistió la coalición del Pacto Histórico argumentando que el gobierno no era transparente con las elecciones y que hay deudas con la protección de lideres y candidatos, ante esto el ministro del Interior aseguró: “Para nosotros es lamentable que el Pacto Histórico a último minuto haya anunciado que no venía a una firma de un pacto que no es con el Gobierno, es un pacto de los colombianos, es un pacto donde está la sociedad civil, es un pacto dónde están los gremios, es un pacto donde está el Consejo Nacional de Paz y Reconciliación, donde está la Pastoral Social colombiana representando a la Iglesia Católica, donde estaban todos los partidos a excepción del Pacto Histórico”.