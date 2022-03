Una mujer víctima del conflicto armado hace joyas en oro y en plata

Gregoria Florez logró crear un empresa que la ayudó a dejar atrás la violencia que vivió en el sur de Bolívar por los grupos armados. Fue abusada, secuestrada, maltratada, pero ahora es una mujer empoderada, fuerte y empresaria.

En entrevista con Caracol Radio, Gregoria contó que su joyería ‘Gregoria Joyas’, es producto de todo lo que tuvo que pasar mientras convivía en medio del conflicto y los grupos armados.

“Eso me ha dado la fuerza para estar donde estoy, para generar empleo, para ayudar a otras mujeres que están en situaciones complejas. Si no hubiese vivido todo lo que viví no estaría pensando como pienso hoy en día”, afirmó Gregoria.

Sin embargo, el empoderamiento de esta mujer no se quedó solo en hacer empresa, sino también en apoyar a personas que llegan desplazadas a la capital.

“Enseñamos a población víctima recién llegada porque sé lo que es llegar acá sin nada. Les enseñamos bisutería y a mamitas que están enfermitas a ganarse la vida con este arte, como lo hago yo”

También contó que el arte que trabaja viene de sus raíces de pescadores, ya que en su región se trabaja mucho el arte manual, los tejidos, la filigrana y de ahí heredó el talento. Aún así, agradece sus inicios en la joyería a Laura Hernández.

Pero a pesar de todo, es una mujer que ha logrado generar empleo y ayudar a quienes más lo necesitan.

“Una de las metas es ayudar a que los niños no se dejen ‘endulzar’ por los grupos al margen de la ley. Una de las labores es donar uniformes, en diciembre donamos regalos al sur de Bolívar. Pudimos donar un parque de diversiones con columpios, rodaderos y demás, porque todavía hay territorios donde un niño no sabe lo que es un parque”, contó la empresaria.

Además, ha hecho parte de diferentes eventos de emprendimiento, entre esos la Feria de Emprendimiento de la Unidad para las Víctimas que se lleva a cabo en el centro comercial Plaza Central, en Bogotá., y con su historia transmite disciplina y empoderamiento femenino.