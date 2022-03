MOE pide a Registraduría más transparencia en resultados de auditorías internas

En entrevista con Caracol Radio Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, hizo un llamado de atención a la Registraduría para que de más acceso a la información y explique a profundidad cuales son las medidas que se han adoptado para evitar los intentos de hackeo a la pagina web y las auditorias internas que se adelantan.

Según Barrios aún no se conocen los resultados de dichas auditorías internas y ninguna autoridad externa ha podido adelantarlas.

“Es absolutamente claro que ninguna observación electoral internacional, ni la MOE, ni las organizaciones políticas, han podido hacer auditorias por que el tiempo que se entrego es muy corto entonces la confianza radica en la información que de la Registraduria”, aseguró.

Ademas del acceso a la información y la transparencia, la directora de la MOE dijo que hay preocupación por la falta de pedagogía electoral.

“Lo que ha quedado al descubierto frente a preguntas que hacen a la MOE es que no se sabe cómo se va a votar, no se sabe cómo será la entrega de los tarjetones, no se ha sido claro sobre cómo es el proceso de escrutinios y vale la pena que esta última semana se haga una muy fuerte avanzada en términos de pedagogía ciudadana”, concluyó.