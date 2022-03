Nairo Quintana: "El Tour de Francia sigue siendo el objetivo"

Nairo Quintana inició el 2022 con el pie derecho. El colombiano conquistó nuevamente el Tour de La Provence y Los Alpes Marítimos, lo que le permite al Arkéa seguir cosechando puntos para lograr el objetivo de integrar el World Tour.

Por su parte, este domingo asumirá un nuevo reto cuando dispute la París-Niza, campeonato que nunca ha logrado y del cual fue subcampeón en 2019.

En la previa de dicha competencia, el colombiano se refirió a los objetivos en la París-Niza, su actualidad y el deseo persistente del Tour de Francia.

Sobre las conquistas de Tour de la Provence y Alpes Marítimos, dijo: "El mundo conoce y sabe que siempre trabajo bien, no es cuestión de demostrar porque siempre lo hago. Cuando se gana es alegría para todos. Ver ganar y ver a todos los compañeros estar en muy buena forma te hace sentir más seguro y fuerte a la hora de afrontar las diferentes carreras. Si tienes compañeros que están a gran nivel puedes motivarte e ir con seguridad para hacer un ataque o intentar ganar una carrera".

Mientras tanto, hizo referencia al gran objetivo que tiene él con el Arkéa: "En nuestro corazón está llevar al equipo al WorldTour. Cuando me ficharon fue un objetivo personal también, así que voy a luchar fuerte para que el equipo pueda conseguir el próximo año la licencia WorldTour".

Finalmente habló del deseo de alcanzar el Tour de Francia o al menos una etapa: "El Tour de Francia es una carrera por la cual he estado luchando muchos años, he hecho tres podios y he sufrido mucho y disfrutado. Posiblemente es la carrera que más me ha dado, pero seguimos luchando para seguir brillando porque es la carrera de la casa, de los franceses. Es un objetivo poder tener una victoria o la primera victoria en una etapa, o lo que sea en el Tour".

Vea la entrevista completa: