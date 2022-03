Jóvenes candidatos al Senado se rajaron en debate de Caracol Radio /

En medio de una nueva edición de 'Jueves de debate' de Caracol Radio, cinco candidatos al Senado de la República, menores de 40 años, se midieron a un quiz sobre cómo funciona el Congreso, organo al que aspiran a ser electos el próximo 13 de marzo. La dinámica consistió en que cada candidato elegía un número del 1 al 10, sin saber qué preguntas había, y respondía la que le correspondiera.

El primer lugar fue para la candidata Lorena Robayo, del movimiento feminista Estamos Listas, a quien le salió la pregunta '¿Cuáles son los temas de competencia de cada una de las 7 Comisiones Constitucionales del Congreso?'. En el sorteo eligió el número 5.

"No me las sé todas, pero bueno. No me sé el órden, pero están 'Mujer', 'Hacienda', tenemos temas de derecho, temas ambientales, que me acuerdo que es la (Comisión) quinta, porque como soy profe de biología, la tengo super clara; tenemos temas de familia, genero, temas legislativos, de control, y ya. Creo que es eso. No recuerdo el orden", respondió.

De acuerdo con la Ley Quinta, la Comisión Primera se encarga de las reformas a la Constitución y los derechos fundamentales; la Comisión Segunda atiende temas internacionales y de seguridad nacional; la Tercera se enfoca en los temas de impuestos y crédito público; mientras tanto, la Cuarta está destinada para Presupuesto; la Comisión Quinta debate sobre temas agrarios y de medio ambiente; la Sexta sobre Servicios públicos, Educación y Cultura; y la Comisión Séptima analiza los temas de Salud y Vivienda.

El segundo en la lista fue el candidato del Nuevo Liberalismo José Castellanos. Su pregunta, tras escoger el número 8 para el sorteo, fue: '¿Cuáles son los tipos de sesiones en el Congreso?'. Allí, respondió textualmente que "pues hay sesión plenaria, sesión de comisiones, sesiones permanentes... ¿Sí? ¿Ese es el tipo de sesiones?".

Pues bien, según el reglamento del Congreso, existen 5 tipos de sesiones. Las ordinarias, que se realizan durante la legislatura; las extraordinarias, que son por convocatoria del Gobierno, y en donde solo se tratan los asuntos que el ejecutivo establezca; en tercer lugar están las sesiones especiales, que son convocadas por el Congreso de manera directa, por fuera del periodo ordinario legislativo, cuando se presentan Estado de Excepción. Las sesiones permanentes son las que se decretan media hora antes de culminar la sesión, para que no termine el tiempo establecido de 4 horas, y así poder continuar con el orden del día hasta finalizar; y, por último, están las sesiones reservadas, en las que se ordena despejar a los asistentes ajenos al Congreso, debido a la gravedad del asunto a tratar.

En tercer lugar, le tocó a la candidata al Senado del movimiento Fuerza Ciudadana Dalila Hernández. Ella escogió el número 6, el cual daba paso a la pregunta '¿Cuál es el tiempo máximo para la aprobación de un proyecto de ley ordinaria'.

"¿Ordinaria? Uy, no sé. Pero, tardándose eso, no sé, ¿10 o 15 años? Que se demoran tanto por aprobar. Pero, digamos que un proyecto de ley ordinario, ¿año y medio?", fue la respuesta de la congresista, quien posteriormente dijo que "

En el caso de los proyectos de ley ordinaria, deben cumplir su trámite en máximo dos legislaturas. Cuando haya completado su trámite en la comisión de la corporación donde inicia su trámite en la primera legislatura, continuará su curso en la siguiente legislatura en el estado en el que se encuentre. De no superar su primer debate en la legislatura en la que fue radicado, se hundirá.

El turno 4 fue para el candidato del Centro Democrático Andrés Motta, quien se inclinó por la pregunta número 7, que era '¿Cómo se clasifican las leyes en Colombia?'. Al respecto, respondió brevemente que "leyes ordinarias, constitucionales; hasta ahí".

De acuerdo con la Consitución Política, en Colombia existen tres tipos de leyes. Estatutarias, que tienen una categoría superior a las demás clases, y se establece un trámite especial para su expedición; para su aprobación requiere mayoría absoluta y revisión previa por parte de la Corte Constitucional. En segundo lugar, las orgánicas, que le siguen en jerarquía a las estatutarias, regulan la función legislativa, "señalándole límites y condicionamientos al Congreso". Finalmente están las leyes ordinarias, que tienen una tramitación sencilla, y para su aprobación no requiere el total de los asistentes en donde se tramite".

El último lugar le correspondió a la candidata del Pacto Histórico Martha Peralta, que al escoger el número 3 tuvo que responder '¿Cuántos periodos legislativos conforman una legislatura?'. Y, en efecto, indicó literalmente que "sé que inicia el 20 de julio la primera legislatura, y termina... son dos periodos".

Peralta fue la única de los participantes que tuvo acierto, pues la Ley Quinta afirma que "una legislatura está conformada por 2 períodos legislativos. El primer periodo legislativo comienza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre del mismo año. El segundo periodo legislativo comienza el 16 de marzo y termina el 20 de junio del mismo año".

Dentro del debate dirigido por Alfonso Ospina, director del Servicio Informativo de Caracol Radio, los candidatos también discutieron sobre otros temas como el porte de armas, la legalización de la marihuana, si negociarían con el ELN, si modificarían la mayoría de edad a partir de los 21 años y si consideran que el voto debe ser obligatorio en Colombia.