Viviane Morales anuncia su apoyo a precandidatura presidencial de Barguil

A 10 días de las elecciones a Congreso, fecha en la que también se realizarán las consultas interpartidistas, la exfiscal y exsenadora, Viviane Morales, anunció su apoyo a la precandidatura del aspirante del Partido Conservador e integrante de la coalición Equipo por Colombia, David Barguil.



“El 13 de marzo votaré por David Barguil en la consulta de la coalición Equipo por Colombia por tres razones: Primero, por su vida. Ha sido un hombre clase media, hijo de mujer cabeza de familia que salió adelante por sus propios méritos y esfuerzo. Segundo, por su trayectoria, porque como congresista ha defendido a la gente frente a los intereses de los poderosos y, tercero, por sus convicciones. Ha sido el candidato más enfático en defender la vida, en rechazar el aborto hasta la semana 24 de gestación y en promover un referendo por la vida”, indicó Morales.

David Barguil agradeció el respaldo de Viviane Morales y le pidió que lidere el referendo que promoverá para revocar la decisión de la Corte Constitucional en la que se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.



“Para mí es muy especial que una mujer de tu talla, de tu talante y de las luchas que has dado hoy apueste por este joven. Y Nos vinculan muchos temas, principalmente hoy la lucha por la vida, de todas las vidas. La vida de los bebés que están en los vientres de las madres y también la de todos. Nos vinculan los valores la defensa de lo que representa esta sociedad colombiana. Le he pedido que ella me ayude a liderar en todo el país ese referendo que vamos a hacer para proteger la vida”, expresó Barguil.



Barguil competirá junto a Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Enrique Peñalosa y Aydee Lizarazo por la candidatura única de la coalición Equipo por Colombia el próximo 13 de marzo.