CNE ordenó desmonte de valla de Miguel Uribe

A propósito de la polémica generada por una valla propagandística del candidato cabeza de lista del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, en donde aparecen fotografías de miembros del Pacto Histórico, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó el desmonte de este tipo de campaña tras considerar que se está deslegitimando a un sector político.

“La sala plena del Consejo Nacional decreto´ como medida cautelar el desmonte de las vallas, pancartas y pasacalles instaladas en el territorio nacional y en las redes sociales de los candidatos al Senado de la República Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, y de Alberto Esteban Ramírez Alfonso, del partido Conservador”, manifestó el ente regulador a través de un comunicado.

La medida también aplica para Ramírez Alfonso quien uso´ la imagen de los magistrados de la Corte Constitucional que apoyaron la despenalización del aborto, con la frase “No mataras. Aborto = Crimen. No más cultural de la muerte”. En este caso en particular, el CNE considero´ que “la intención del candidato Ramírez Alfonso, al desplegar este tipo de publicidad, no es otra que utilizar la noticia coyuntural con el fin de ganar un beneficio electoral”.

Para el CNE este tipo de propaganda “genera un menoscabo al buen nombre, la imagen y la dignidad humana de los ciudadanos en mención”; además comentó que para hacer uso de la imagen de un ciudadano dentro de la campaña política, es necesario contar con el consentimiento y autorización previa de las personas.

Finalmente, la entidad calificó este tipo de vallas como “reprochable” dentro de las actividades de una campaña electoral, “ya que podría lesionar derechos tanto de particulares como de otros participantes en la contienda”.

Uribe y Ramírez tendrían un plazo improrrogable de 48 horas para retirar la propaganda.