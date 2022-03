El expediente que se le desapareció a la Fiscalía

La desaparición forzada de dos defensores de derechos humanos lleva más de 20 años en la impunidad, no solo porque la Fiscalía archivó el proceso, sino también porque el expediente se desapareció.

Así lo señala un fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga, en medio de un proceso de solicitud de desarchivo que interpusieron las víctimas.

La Fiscalía confesó a los magistrados, que el expediente por la desaparición forzada de Teresa Quiñones Castañeda y Gabriel Ángel Betancourt Alliegro también despareció.

indicó que "varios de los procesos regidos bajo la Ley 600 se habían deteriorado y prácticamente desaparecido por el paso del tiempo, consideró viable que la apoderada de la accionante traslade los elementos de juicio, declaraciones, entrevistas y toda la documentación que tenga relacionada con este asunto a fin de reconstruir el expediente”, señala el fallo.

“No cumplen con su obligación internacional de investigar quienes fueron los responsables, ni cumplen con su deber de búsqueda. Nos damos con la sorpresa de que no hay proceso penal, no hay investigación porque literalmente está desaparecida (…) No encontraron lo sustancial en esta investigación recién apareció la desaparición forzada había unos informes de inteligencia en donde el Ejército señalaba a la defensora Teresa Quiñonez como si perteneciera a un grupo armado, en ese listado había otros nombres de defensores de derechos humanos de quienes después se supo que iban a ser asesinados”, dijo a Caracol Radio la abogada Yésica Hoyos.

La Fiscalía quinta de Barrancabermeja pidió tiempo para reconstruir el proceso, pero las labores de investigación se las está trasladando a las víctimas.

“La Fiscalía inicialmente dijo que quería reconstruir la investigación y solicitó la ayuda a los familiares, nosotros desde el colectivo de abogados teníamos algunas copias de este proceso las cuales aportamos. Sin embargo, la Fiscalía seguía insistiendo en que éramos nosotros los que teníamos que aportar la investigación, entonces se trasladó la carga de la prueba a las víctimas”.

El proceso de desarchivo nada que se resuelve, el expediente nada que aparece y al momento ninguna autoridad en el país busca a los defensores de derechos humanos Teresa Quiñones Castañeda y Gabriel Ángel Betancourt .