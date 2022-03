Jorge Arias: "Con esta plantilla tenemos que sumar en cualquier cancha"

Jugadas las primeras nueve fechas de la Liga Colombiana, el Junior ha tenido un irregular comienzo de campeonato y aunque está entre los ocho primeros, no ha sido ajeno a las dudas, sobre todo si de partidos de visitante se trata.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Jorge Arias, jugador del Junior, fue autocrítico con su equipo y resaltó que con la nómina que tienen no pueden ceder puntos en ninguna cancha.

"Confiando en nuestro trabajo sabemos que en Barranquilla nos hemos hecho muy fuertes, con la plantilla que tenemos sabemos que tenemos que salir a cualquier cancha a sumar por la calidad que tenemos", dijo.

Arias es consciente de que el Junior no está en la posición que les gustaría, sobre todo porque los puntos que se han perdido de visitante son en su mayoría por "errores pequeños".

"Contra Santa Fe estábamos haciendo un gran partido y por pequeños detalles nos costó no sumar de visitante, con Once Caldas no estuvimos tan atentos, esos pequeños errores van sumando partido a partido", afirmó.

Sobre el planteamiento de Juan Cruz Real, Arias confesó que todavía no están al 100% como plantilla, pero que en efecto se están corrigiendo errores.

"Tenemos la idea que quiere el profe, pero esto también es de procesos, vamos por buen camino, hay que seguir corrigiendo errores, poco a poco vamos afinando a lo que quiere el profe. Estamos mentalizados a ser campeones este año, no nos creemos favoritos, vamos partido a partido, falta mucho camino por recorrer, esto no es como comienza sino como termina", destacó.